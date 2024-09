- A maior obra de Lindenberg é exibida nas instalações da Hapag-Lloyd.

A obra-prima mais ambiciosa de Lindenberg, um painel de seus 'personagens Udo' interagindo com a linha do skyline de Hamburgo, contêineres de transporte e protetores celestiais, agora enfeita o maior salão de conferências da sede da Hapag-Lloyd na Ballindamm. "Eu retratei o 'Andrea Doria' com sereias, substituindo guitarras por rifles na posse de Erich Honecker, e a mim mesmo, casualmente relaxando com um chapéu e charuto, diante do Hotel Atlântico, minha morada por quase três décadas", compartilhou Lindenberg. "A obra é tão impressionante que pode deixar os espectadores em êxtase de prazer", acrescentou, encerrando com um animado "Grande 'Hallo' e sem preocupação - está completo. Saúde!"

A criação de Lindenberg, uma fusão de sua jornada musical e talento artístico, também comemora a herança da Hapag-Lloyd, apresentando migrantes do século 19 partindo para a América, o antigo líder da empresa Albert Ballin e um navio de carga, observou Rolf Habben Jansen, CEO da Hapag-Lloyd. "Estamos imensamente satisfeitos em exibir agora a maior pintura de Udo Lindenberg até hoje", declarou. Michael Behrendt, presidente do conselho de supervisão, destacou a oportunidade para o público apreciar a obra durante eventos.

