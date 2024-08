Entrada no campo da psiquiatria - A mãe foi considerada inocente de ter infligido mais de 30 facadas.

Um homem de 38 anos esfaqueou a mãe mais de 30 vezes e acabou internado em um hospital psiquiátrico. O indivíduo foi considerado não responsável pelo assassinato pelo Tribunal Regional de Aurich, na região de Ostfriesland, mas será mantido em uma instituição de saúde mental de forma indefinida, de acordo com um representante do tribunal após o veredicto.

O tribunal não tinha dúvidas de que o ato havia sido cometido, afirmou o representante do tribunal. "Foi um caso de homicídio culposo." A acusação afirmou que a discussão se intensificou no meio de fevereiro em seu quarto compartilhado em Norden, na Alemanha. O filho atacou a mãe com uma faca da cozinha, causando várias feridas de faca e corte na cabeça, ombro e braços. Os ferimentos da mãe eram tão extensos que ela acabou perdendo sangue demais para sobreviver.

O filho confessou o crime às autoridades e no tribunal, de acordo com o representante do tribunal, mas não conseguiu lembrar o que havia iniciado a discussão. O veredicto ainda está pendente.

O representante do tribunal explicou que a decisão disse: "Foi determinado: o filho não é responsável pelo assassinato devido a uma doença mental, mas permanecerá em uma instituição de saúde mental de forma indefinida." Após o veredicto, começaram discussões sobre o futuro tratamento e cuidados do filho entre profissionais de saúde relevantes.

