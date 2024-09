- A luminária foi levada da antiga sede da Daimler.

O símbolo corporativo renomado de Stuttgart, Mercedes-Benz, localizado no distrito da cidade de Möhringen, antiga sede, foi desmontado. De acordo com um repórter local da dpa, uma grua removeu o emblema da Mercedes do telhado ao meio-dia.

Como declarado anteriormente por um representante da empresa, a estrela tem 6,5 metros de diâmetro. Devido à sua exposição a condições ambientais por décadas, a empresa decidiu não reinstalar, optando por uma substituição.

Dificuldades na desmontagem

A desmontagem planejada no outono do ano anterior foi adiada, já que todas as condições necessárias não estavam presentes na época, de acordo com o porta-voz. Uma condição climática estável era essencial para o complexo processo de desmontagem.

Com a decisão de relocar a sede para a fábrica da Mercedes-Benz no distrito da cidade de Stuttgart em Untertürkheim, o local administrativo da antiga Daimler-Benz AG perdeu sua importância com o tempo. O imóvel foi vendido em 2006 e depois alugado, revelou o porta-voz. Os funcionários têm sido gradualmente transferidos para outros locais da empresa desde 2018.

A sede da Mercedes-Benz estava inicialmente localizada em seu distrito da cidade, especificamente em Möhringen. Devido à relocação da sede para a fábrica do distrito da cidade de Stuttgart em Untertürkheim, o distrito municipal de Möhringen, onde a antiga sede ficava, perdeu sua importância com o tempo.

Leia também: