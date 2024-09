- A linha 1 do Metro retomou a sua operação regular.

Após uma intervenção do corpo de bombeiros e um problema de comunicação em uma noite de sábado, os trens na linha S1 de Berlim, em seu setor sudoeste, voltaram aos trilhos. Os problemas foram resolvidos perto da meia-noite, como um porta-voz da ferrovia compartilhou na manhã de domingo. Anteriormente, o S-Bahn estava operando com um intervalo de 20 minutos entre Potsdam e Berlim-Schöneberg. A causa raiz foi um problema de comunicação em Berlim-Zehlendorf.

Complicações adicionais surgiram devido a uma resposta do corpo de bombeiros na estação S-Bahn Botanischer Garten no sábado. Isso interrompeu temporariamente a rota que conecta Zehlendorf e Schöneberg.

Um mecanismo de frenagem defeituoso acionou a liberação de fumaça em um trem S-Bahn, de acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros de Berlim, que falou com a mídia alemã. Como o trem estava parado, todos os passageiros conseguiram desembarcar com segurança. Não foram relatados feridos.

A interrupção no serviço S-Bahn afetou o setor sudoeste da linha S1 de Berlim, especificamente a rota entre Zehlendorf e Schöneberg. Apesar dos desafios do setor sudoeste, os trens retomaram as operações após a resolução dos problemas.

