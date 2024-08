- A Liga de Proteção da Natureza do Saar solicita observações relativas ao âmbar.

A Organização de Proteção Ambiental no Sarre encoraja os residentes a compartilhar online qualquer encontro com corvos doentes ou mortos. Especialistas acreditam que o vírus Usutu está se espalhando entre os corvos, resultando em um aumento nas mortes, de acordo com a Organização de Proteção Ambiental (OPA) no Sarre. As altas temperaturas no verão facilitaram a proliferação de mosquitos, conhecidos portadores do vírus.

Espera-se que esses relatórios contribuam para uma compreensão mais clara do problema. Qualquer pessoa que avistar corvos mortos ou sintomas incomuns em aves em seu quintal ou parque local deve enviar um relatório em www.epo-saar.de/usutu.

Sinais de vida selvagem avícola infectada

Os corvos afetados apresentam sinais de doença, com penas desgrenhadas, relutância em voar e um comportamento geral letárgico. Os corvos infectados geralmente morrem em poucos dias. Infelizmente, não há tratamento disponível para os pássaros afetados. O vírus tem origem na África do Sul e apareceu pela primeira vez na Alemanha em 2010.

Após vários anos de tranquilidade, houve um aumento significativo no número de casos relatados de corvos doentes e mortos em jardins e espaços verdes, de acordo com a OPA em Lebach. Além disso, conservacionistas da vida selvagem recebem inúmeras ligações relatando corvos doentes ou mortos. Animais mortos podem ser enviados ao Instituto Bernhard Nocht para Medicina Tropical em Hamburgo para avaliação adicional.

Os residentes no Sarre devem participar ativamente no relatório de corvos doentes ou mortos no site da OPA devido ao aumento do número de casos de vírus Usutu em corvos no Sarre. A Organização de Proteção Ambiental em Lebach, parte do Sarre, notou um aumento no número de relatórios de corvos doentes e mortos, contribuindo para a preocupação com a disseminação do vírus.

