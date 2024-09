A Land Rover Discovery renovada apresenta o melhor desempenho do motor a diesel no seu pico

Por três décadas, a Discovery tem servido como a caixa de ferramentas versátil da Land Rover, navegando no espaço tenso entre a robustez off-road, o luxo e a sofisticação técnica. A ntv.de deu uma volta na nova edição a diesel poderosa.

A introdução da Land Rover da nova edição a diesel da Discovery começa com uma retrospectiva histórica. Portanto, embarquemos numa viagem no primeiro modelo pintado de ouro da série Discovery, de 1990. Esta versão incomum de três portas apareceu um ano após seu lançamento inicial. Sob o capô, o motor V8 vintage ronrona melodiosamente com uma cilindrada relativamente modesta de 3,5 litros para um motor de oito cilindros. O peso do veículo também é pequeno para máquinas off-road, pesando pouco menos de 1,9 tonelada. Adicione a isso o acasalamento com uma transmissão manual de cinco velocidades, cujo comando ainda oferece um pouco de resistência. De alguma forma, é encantador.

O motor de 155 cavalos de potência se move um pouco grosseiramente, com seus 260 Newton metros puxando os pneus de forma hesitante. O ambiente da cabine de plástico parece mais com um veículo japonês utilitário do que com um britânico elegante, mas o sistema de ar-condicionado confiável ainda representa luxo, como era na época.

Em termos de luxo, os fabricantes raramente viam a "Disco", como os insiders do setor a chamavam carinhosamente, como um verdadeiro luxo off-road (há a Range Rover para isso). Claro que isso é absurdo, dado o preço. O modelo mais recente começa em mais de 77.000 euros, aliás, e tem sido produzido desde 2017, com reajustes no meio do caminho. E com o topo de linha a diesel agora na linha, você pode adicionar outros 5.000 euros à conta. E, infelizmente, esta besta de torque de seis cilindros (350 cv e 700 Newton metros) é bastante tentadora. Por quê? Porque ela confere ainda mais majestade à esta 4x4 de 2,3 toneladas. Enquanto o modelo básico acelera suavemente na faixa de velocidade inferior, a versão topo de gama é muito mais animada.

O botão de partida não pode deixar de hesitar, apesar de um pequeno motor elétrico (híbrido leve) cutucar o virabrequim. Mas, uma vez que ele liga, o motor de três litros gira robustamente, ultrapassando a marca de 100 km/h em apenas 6,3 segundos. Isso pode não parecer impressionante hoje, mas a "Disco" também é um peso-pesado. Se você estiver curioso sobre o peso: ela tem alto teor de alumínio e não tem quadro-superestrutura.

A "Disco" é um jack-of-all-trades

Este Land Rover é muito versátil. Permita-me apresentar a Discovery: "O que posso fazer por você?" De fato, o britânico reúne inúmeras habilidades. Transportar até sete pessoas? Sem problemas. Armazenar bagagem equivalente a 2.500 litros? Claro. Rebocar até que a ajuda chegue? Fácil, até 3,5 toneladas. E depois conquistar terrenos desafiadores? O bloqueio do diferencial traseiro e a redução nas marchas não são problema algum, e há diversas características que tornam a escalada em rochas um passeio. Isso custará mais 2.305 euros, no entanto.

Vamos ser realistas - a função principal dos 4x4 tradicionais é no trânsito urbano. E aí, a ampla "Disco" (4,96 metros de comprimento) é particularmente confortável, especialmente nas agora danificadas por geadas superfícies das ruas de muitas cidades. Que a suspensão seja controlada adaptativamente não é surpresa alguma.

A Discovery também ficou muito polida por dentro. Acabaram-se os dias do plástico funcional, substituído por estofamento de couro elegante que se estende além dos assentos para até mesmo gravar o painel com costura de contraste luxuosa (opcional). Uma estreita e elegante moldura de madeira também está disponível sob encomenda. O sistema de infotainment abrange as necessidades da geração mais jovem. A tela sensível ao toque de 11,4 polegadas no console central convida à navegação fácil. Notavelmente, os engenheiros neutralizaram habilmente os sons e vibrações mais irritantes de vários "assistentes". As funcionalidades são divididas em três clusters e podem ser personalizadas com precisão de acordo com as preferências individuais.

Dentro da gama de modelos, a Discovery se destaca como a opção mais exótica desta região, não devido a qualquer falta de apelo no maisALA Fusion, mas devido às suas dimensões e preço. A nova variante a diesel só aumentou o apelo da Discovery, especialmente para aqueles que valorizam o torque, mas vem com um preço mais alto. Pelo menos, ela é bastante econômica, com um consumo médio de combustível de cerca de 8,5 litros por 100 quilômetros. Infelizmente, há más notícias para os fãs do V8: a Discovery disse oficialmente adeus a esse tipo de motor. A redução de tamanho chegou até mesmo a robustos off-roaders como este.

A versatilidade da Discovery vai além dos terrenos acidentados, já que ela navega sem esforço pelas ruas da cidade. Outros veículos nestas pistas de asfalto urbano devem ceder ao seu tamanho amplo e presença impressionante.

Embora a Discovery ofereça capacidades off-road impressionantes, ela ainda teria que lidar com veículos maiores durante as viagens de highway, destacando a necessidade de recursos de direção capazes e responsivos em "outros veículos".

