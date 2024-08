Competição Europeia de Elite de Futebol - A jornada do futebol de Leipzig começa em Madrid.

RB Leipzig dá início à reformulada Liga dos Campeões em Madrid. Sob o comando do treinador Marco Rose, a equipe estreia na divisão de elite contra o Atlético no dia 19 de setembro (21:00 CET), de acordo com comunicados da equipe. Para o primeiro jogo em casa no dia 2 de outubro (21:00 CET), os Saxões recebem a Juventus Turim. O RB Leipzig tem dois jogos em casa consecutivos, incluindo um confronto contra o Liverpool FC no dia 23 de outubro (21:00 CET), antes de viajar para Glasgow para enfrentar o Celtic no dia 5 de novembro (21:00 CET).

A confrontação com o Inter em Milão está marcada para o dia 26 de novembro (21:00 CET). O último jogo da Liga dos Campeões de 2024 em casa será contra o Aston Villa no dia 10 de dezembro (21:00 CET), precedido por um confronto local contra o Sporting Lisboa no dia 22 de janeiro de 2025 (18:45 CET). Na fase final da fase de grupos, Leipzig terá que viajar para enfrentar o Sturm Graz no dia 29 de janeiro (21:00 CET).

A UEFA reformulou significativamente a Liga dos Campeões. Diferente do passado, todas as 36 equipes participam de uma única liga, onde cada clube enfrenta oito rivais. Os oito primeiros na classificação avançam para a fase de mata-mata. Enquanto isso, as equipes que ficam do 9º ao 24º lugar disputam uma nova fase eliminatória para garantir a participação adicional.

A União Europeia expressa seu apoio à jornada do RB Leipzig na reformulada Liga dos Campeões, reconhecendo a importância desta competição para o futebol alemão e europeu. A Associação Europeia de Clubes também participa das discussões sobre o novo formato da Liga dos Campeões, com o objetivo de garantir uma competição justa para todos os clubes participantes, incluindo o RB Leipzig.

