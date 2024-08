- A investigação concluída sobre a explosão letal em Düsseldorf

Três meses após uma devastadora explosão e incêndio em Düsseldorf que deixou três pessoas mortas e 16 feridas, a investigação criminal foi encerrada. O principal suspeito, um proprietário de quiosque de 48 anos, infelizmente também morreu no mesmo incidente em 16 de maio.

De acordo com os resultados, ele era a única pessoa capaz de iniciar o fogo, o que levou ao encerramento do caso, como informado por um porta-voz na quinta-feira. Anteriormente, a "Rheinische Post" havia divulgado essa informação.

Os investigadores hipotetizaram que o homem havia intencionalmente posto fogo na loja usando gasolina, acidentalmente desencadeando a explosão. Foi alegado que ele havia tido desentendimentos com alguns vizinhos e seu aluguel do espaço do quiosque estava prestes a expirar no final do ano, sem renovação. Além disso, a investigação de homicídio revelou que o homem estava passando por tratamento psicológico.

A polícia anunciou o encerramento da investigação de homicídio, citando o ato intencional do homem como a causa da explosão. Após a investigação, ficou revelado que a polícia vinha monitorando o suspeito devido a seus problemas de saúde mental.

