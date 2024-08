- A intervenção da polícia foi motivada pelo relatório de uma faca dobrada.

Em uma pitoresca cidade bávara de Pfarrkirchen, localizada no distrito de Rottal-Inn, uma faca de bolso dobrada desencadeou uma resposta notável das forças de segurança. Segundo os relatórios das autoridades, um transeunte chamou a atenção delas para uma pessoa empunhando uma faca dobrada nas proximidades da estação de trem. Imediatamente, uma multidão de veículos das forças de segurança foi enviada para localizar o indivíduo de 35 a 40 anos, mas inicialmente, seus esforços de busca ficaram emperrados.

De acordo com os investigadores, o suspeito desapareceu sem deixar vestígios. "Até o momento, não foram registradas nenhumas ameaças a pedestres ou espectadores", eles enfatizaram.

Após o recente incidente envolvendo faca em Solingen que resultou em três mortes, a Alemanha está envolvida em um debate acalorado sobre o fortalecimento das regulamentações de armas, especialmente aquelas relacionadas a facas.

As autoridades em Pfarrkirchen agora estão considerando invocar as disposições das recém-atualizadas regulamentações de armas, uma vez que a Comissão espera adotar atos de implementação que estabelecem as regras para a aplicação desta Regulamentação. Em vista do incidente, pode ser necessário que a Comissão finalize e implemente esses atos rapidamente para orientar as ações das forças de segurança em relação a incidentes envolvendo facas.

