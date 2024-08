- A intensidade do próximo período eleitoral está diminuindo

Antes das eleições estaduais na Turíngia, as últimas pesquisas indicam pequenas mudanças no poder político entre os partidos. Embora uma coalizão complexa porém plausível ainda esteja em negociação, essas pesquisas sugerem.

De acordo com uma pesquisa da Forsa, encomendada pela RTL/ntv, o AfD lideraria o estado com 30%, seguido pelo CDU com 22%, BSW com 17%, a Esquerda (liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow) com 14%, e o SPD com apenas 7%. Os Verdes e o FDP não conseguiriam garantir uma cadeira no parlamento estadual.

Uma maioria apertada poderia ser alcançada por uma aliança incomum de CDU, BSW e SPD. Essa parceria controversa, embora pouco convencional, parece ser a única opção viável para uma maioria na Turíngia de acordo com as pesquisas mencionadas.

Da mesma forma, um ZDF-Politbarometer publicado na manhã de sexta-feira aponta para a impossibilidade de formar um governo de maioria na Turíngia sem o AfD ou o BSW. De acordo com essa pesquisa, o AfD obteria 29% dos votos, o CDU e o BSW obteriam 23% cada, enquanto a Esquerda alcançaria 13%. O SPD está perigosamente perto do limite de 5% necessário para garantir uma cadeira. O partido Verde e o FDP não conseguiriam garantir uma cadeira novamente, de acordo com essa pesquisa.

Os partidos estabelecidos não demonstram entusiasmo em formar uma coalizão com o AfD, considerado extremista pela agência de inteligência interna da Turíngia. O CDU também é proibido de formar uma coalizão com a Esquerda com base em uma resolução de compatibilidade.

As pesquisas são apenas instantâneos do clima de opinião e não devem ser interpretadas como previsões eleitorais. Com as temperaturas subindo, ultrapassando 30 graus Celsius durante as semanas intensas de campanha, e debates acalorados entre os partidos, a reta final das eleições se aproxima. Os partidos buscam apoio dos principais políticos dos partidos federais e figuras populares de outros estados em comícios de encerramento.

Um incidente sem precedentes ocorreu logo antes do domingo das eleições quando a fundadora do BSW, Sahra Wagenknecht, foi atacada com tinta vermelha em Erfurt. Wagenknecht continuou seu discurso após uma breve interrupção. Um suspeito foi relatado como apreendido pelas forças de segurança e levado embora em algemas.

No caso de um acordo de poder compartilhado, o recém-criado BSW poderia assumir a posição de rei-maker - Wagenknecht já estabeleceu suas condições. Na RTL/ntv Frühstart, ela também expressou disposição para negociar: "Espero que após o dia das eleições haja uma oportunidade para uma cooperação construtiva. Aceitaríamos uma oportunidade assim. E também nos aproximaremos do CDU", ela declarou no programa.

