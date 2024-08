- A instituição de ensino localizada em Würzburg é evacuada após um alerta telefônico ameaçador.

Em resposta a uma possível ameaça na Universidade de Würzburgo, a polícia inundou a área em grande número em uma sexta-feira. Investigações preliminares indicam que um homem de Renânia do Norte-Vestfália estava por trás do alarme, participando de um "desafio" online na plataforma popular TikTok. Felizmente, nunca houve nenhum risco para funcionários ou estudantes da universidade, segundo um porta-voz da polícia. Cerca de 250 pessoas evacuaram temporariamente o campus da universidade como medida de precaução. As autoridades agora estão investigando o indivíduo sob suspeita.

O suspeito, embora fosse de Renânia do Norte-Vestfália, não tinha ligação com a Universidade de Würzburgo na Alemanha. A polícia também está monitorando atividades semelhantes em outros países, como os Países Baixos.

