- A Iniciativa de Zuckerberg mais uma vez apoia o grupo de investigação em Dresden.

A empreitada compassiva de Mark Zuckerberg, co-fundador do Meta, e sua esposa Priscilla Chan, continua a apoiar pesquisadores com sede em Dresden. Como informado, uma equipe internacional no Centro Nacional de Doenças Tumorais Dresden (NCT/UCC) recebeu mais 2,2 milhões de dólares dos EUA (cerca de dois milhões de euros) para pesquisa focada em aperfeiçoar técnicas de imagem para identificar tumores minúsculos com precisão milimétrica.

De acordo com o comunicado à imprensa, métodos de imagem regulares não penetram o suficiente nas camadas de tecido, dificultando a detecção de fragmentos tumorais restantes ou células cancerígenas individuais nas bordas dos tumores e nos gânglios linfáticos. Isso frequentemente levanta preocupações sobre se todo o tecido afetado foi removido cirurgicamente, o que é tão crucial para os pacientes quanto preservar tecido e órgãos saudáveis.

Os objetivos de pesquisa envolvem detectar e eliminar os menores fragmentos tumorais

Três pesquisadores com sede em Dresden, Londres e Los Angeles, junto com um colega, estão experimentando com as propriedades da luz infravermelha de comprimento de onda curto, que pode penetrar mais fundo no tecido com menos dispersão e oferecer uma representação mais clara das estruturas do tecido. De acordo com o líder do grupo Oliver Bruns, a "sensibilidade sem igual" da imagem, combinada com a luz infravermelha de comprimento de onda curto, corantes fluorescentes e câmeras de ponta, pode potencialmente permitir a visualização de até algumas células cancerígenas. "Nosso objetivo é utilizar isso no futuro para identificar e eliminar com precisão os menores fragmentos tumorais."

A Iniciativa Chan Zuckerberg havia apoiado anteriormente o trabalho da equipe no NCT/UCC com um milhão de dólares dos EUA em 2021 e agora está continuando seu apoio em reconhecimento aos resultados impressionantes. O consórcio de Dresden está entre os nove projetos selecionados de aproximadamente 300 pedidos de financiamento. Com o financiamento, a equipe planeja criar sondas personalizadas e um microscópio revolucionário para ultrapassar os limites da tecnologia do microscópio convencional.

Mulheres na equipe de pesquisa, incluindo aquelas com sede em Dresden, Londres e Los Angeles, estão jogando um papel significativo no projeto. O financiamento adicional da Iniciativa Chan Zuckerberg ajudará as pesquisadoras mulheres a avançarem em seu trabalho no desenvolvimento de técnicas de imagem inovadoras.

