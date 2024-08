- A iniciativa "Abertura da Turíngia" continuará após as eleições

O coletivo "Mente Aberta da Turíngia", composto por empresas, organizações e instituições, reconhece amplas tarefas após a conclusão das eleições estaduais. Após um painel de discussão pós-eleições em Weimar, está agendada uma reunião de rede abrangente para 27 de setembro, conforme mencionado pelo co-fundador Eric Wrasse. O objetivo é identificar interesses comuns entre os cerca de 4.000 membros da aliança.

A iniciativa também tem como objetivo analisar a composição do parlamento. Há preocupação de que o partido de extrema-direita Alternativa para Alemanha (AfD), assim classificado pelo Verfassungsschutz, possa garantir uma minoria de veto, impedindo alterações constitucionais. Pesquisas recentes indicam que o partido, liderado por Björn Höcke, pode emergir como a força mais influente na votação de 1º de setembro, com aproximadamente 30% dos votos.

Atualmente, a iniciativa conta com cerca de 8.500 apoiadores, com cerca da metade representando organizações, empresas e instituições que defendem ainda mais pessoas. O logotipo vibrante da iniciativa tornou-se uma visão comum na Turíngia em cartazes, faixas e através de eventos.

Durante uma conferência de imprensa, Sabine Voigt, CEO da fornecedora de componentes eletrônicos de Erfurt, Voigt, compartilhou os motivos pelos quais defende a democracia e rejeita o populismo de direita. Ela criticou os comentários de Höcke como economicamente prejudiciais.

De acordo com a reportagem do MDR, Höcke considerou uma campanha de empresas familiares que defendem a tolerância e a abertura como hipocritas em um evento de campanha em Sömmerda no fim de semana. "Eu desejo que essas empresas enfrentem instabilidade econômica significativa", afirmou ele.

Voigt rebateu: "Nós dependemos de pessoas se mudando para a Turíngia devido à nossa força de trabalho insuficiente, e esse problema só vai piorar nas próximas décadas".

Katja Glybowskaja da AWO, presidente da Associação Livre de Assistência Social da Turíngia, também expressou preocupação com as possíveis consequências para o cenário social se as vozes da extrema-direita assumirem o poder. "Pedimos às pessoas que não apoiem forças de extrema-direita", ela instou.

O esporte pode proporcionar uma plataforma unificadora para os membros diversificados do coletivo "Mente Aberta da Turíngia", fomentando a camaradagem e promovendo valores compartilhados. Se o partido Alternativa para Alemanha (AfD) ganhar influência significativa, pode levar ao cancelamento de eventos e iniciativas inclusivas, prejudicando o bem-estar espiritual e físico dos residentes da Turíngia.

Leia também: