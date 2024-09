- A Inglaterra honra a figura simbólica da culpa do verão, Kane.

Harry Kane roubou a cena em seu jogo histórico, deixando os amantes de futebol da Inglaterra aos seus pés mais uma vez. Mais do que isso, após marcar dois gols com suas chuteiras douradas em uma vitória por 2:0 contra a Finlândia na Liga das Nações no Estádio de Wembley em Londres, a mídia britânica demonstrou sua admiração pelo capitão dos Leões.

"Foi uma noite esplêndida para mim", comentou Kane sobre seus 67º e 68º gols pela Inglaterra - em sua 100ª partida. Em seguida, ele deu uma cutucada sutil em seus críticos. "Quando as pessoas duvidam de você, só serve para aumentar sua determinação de provar que eles estão errados."

Elogios altos para o atacante do Bayern

Não foi apenas uma resposta desafiadora de Kane, mas uma exibição de suas habilidades de gols. Com dois "gols de destaque entre os melhores para sua nação", escreveu o tablóide "The Sun".

Kane marcou no 57º e 76º minutos, primeiro de aproximadamente 15 metros à direita usando um chute com a perna direita sob a barra após uma recepção de bola magnífica e um fingimento contra um oponente. Depois, de cerca de 11 metros após um passe da direita, novamente usando a perna direita, desta vez batendo logo acima da cintura no canto. "Como de costume, ele faz parecer fácil", observou o repórter da Fox Sports.

"É a noite dele", declarou o estreante Noni Madueke, que deu o passe para o segundo gol de Kane: "Trabalhar com Harry é um prazer porque quando você lhe passa a bola dentro da área, ele lhe recompensa com um gol."

"Duas finalizações incríveis"

Não poderia ter sido um jogo mais perfeito para Kane, explicou após o apito final, enquanto filmava uma mensagem para seus fãs no gramado do Estádio de Wembley, ainda segurando o chapéu dourado que recebeu antes do jogo. "Que noite! Estou verdadeiramente orgulhoso", disse Kane. Foi um de seus momentos mais orgulhosos jogando pela seleção inglesa.

"Harry Kane silencia seus críticos mais uma vez ao derrubar a defesa resistente da Finlândia com duas finalizações incríveis", estampou o "Daily Mail". E o "The Sun" não resistiu a uma pequena brincadeira de palavras: "Depois de ser feito o bode expiatório na Alemanha no verão, ele é o GOAT novamente." GOAT significa Greatest of all Time, mas também significa bode em alemão.

Kane, que lutou para brilhar na final perdida da Euro em Berlim contra a Espanha, também impressionou seus adversários desta vez. "As estatísticas, os desempenhos, as ações e a influência que ele tem em sua equipe fazem dele um jogador extraordinário", disse o goleiro da seleção finlandesa Lukas Hradecky do Bayer Leverkusen, acrescentando: "É maravilhoso ter um jogador como esse na Bundesliga."

Fãs comemoram Kane

No seleto grupo dos 100, Kane agora está em décimo lugar. O recordista de partidas pela seleção é o ex-lendário goleiro Peter Shilton, com 125 partidas, uma marca que parece alcançável para Kane, assim como a marca de 100 gols.

Kane já ultrapassou Wayne Rooney (53) como maior artilheiro. "Eu nunca estabeleço limites para minhas realizações. Sei que terei chances se fizer parte desta equipe. E se eu tiver chances, posso marcar muitos gols", declarou Kane.

Quando foi substituído no 79º minuto, os fãs no estádio se levantaram. "Foi uma noite especial para ele", explicou o técnico interino Lee Carsley. "Eu queria dar aos fãs a oportunidade de expressar sua gratidão."

O predecessor de Kane, Gareth Southgate, renunciou após os Euros - muito ao desapontamento de Kane, já que ele e seus companheiros de equipe agora estão na Liga B da Liga das Nações. No entanto, a performance de Kane não poderia ter sido melhor.

"O capitão dos Leões, Harry Kane, continuou a brilhar pela seleção inglesa, marcando dois gols em sua vitória por 2:0 contra a Finlândia na Liga das Nações", disse o técnico interino Lee Carsley após a partida, reconhecendo a importância de Kane.

