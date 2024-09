- A IA introduz complexidades nas consultas de proteção de dados.

O boom na Inteligência Artificial (IA) levou a um aumento nas consultas de órgãos governamentais e corporações, chegando à mesa de Dieter Kugelmann, o Comissário de Proteção de Dados e Liberdade de Informação da Renânia-Palatinado. De acordo com Kugelmann, as conversas sobre IA tornaram-se cada vez mais frequentes e complexas. Seu escritório, que presta consultoria para autoridades e empresas que pretendem utilizar heavily AI, viu um aumento na complexidade.

Participe de Kugelmann nesta quarta-feira (10:00 AM) em Mainz, enquanto ele compartilha histórias emocionantes do passado e do presente. Entre elas, haverá o incidente de uma empresa que procurava novos funcionários e se autopromovia ao postar cartas de oferta de emprego sem pixels em Facebook, com detalhes identificáveis como data de nascimento, ID fiscal e salário, embora os nomes estivessem mascarados.

Outro caso intrigante envolveu uma violação de dados quando um varejista de eletrônicos vendia um headset de realidade virtual. O escritório de Kugelmann também gerenciou um projeto contínuo para criar uma plataforma de TI unificada para o serviço de saúde pública, onde tanto erros de software quanto administrativos foram descobertos.

Outros órgãos governamentais também procuraram conselhos do escritório de Kugelmann devido às complexidades surgidas da implementação da IA. O uso da IA em vários setores gerou uma série de outros dilemas éticos.

Leia também: