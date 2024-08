- A HSV pretende continuar a apoiar Vuskovic.

Após a decepcionante notícia de que o jogador de futebol Mario Vuskovic foi suspenso até 2026 por doping, o Hamburger SV apoia seu jogador. O diretor esportivo Stefan Kuntz declarou em uma entrevista do clube: "Não vamos abandonar Mario". O técnico Steffen Baumgart ecoou o sentimento de Kuntz, "Primeiro e acima de tudo, é tudo sobre esse jovem". Antes do jogo contra o Preußen Münster no sábado (13:00 CET/Sky), Baumgart deixou claro: "Sim, isso afetará todos, não há dúvida sobre isso".

O técnico parecia sem palavras após o anúncio do veredicto do caso de recurso de Vuskovic no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) na terça-feira. "É difícil para mim me preparar para isso e descobrir o que dizer", admitiu Baumgart.

Mídia: Clube pode rescindir contrato

O clube parece estar sobrecarregado. Um relatório do "Hamburger Abendblatt" sugeriu que o HSV pode precisar rescindir o contrato de Vuskovic. O clube também está considerando a ideia de entrar com uma ação judicial contra Vuskovic.

O diretor financeiro Eric Huwer compartilhou seus pensamentos na entrevista, "Não podemos tomar nenhuma decisão precipitada em uma situação tão complexa". Huwer acrescentou, "Temos que aceitar que o recurso de Mario ao TAS falhou e as perspectivas de qualquer ação legal adicional são pequenas".

Vuskovic usou suas redes sociais para declarar sua inocência após o veredicto. "Não fiz nada de errado e não vou desistir até provar minha inocência", escreveu no Instagram.

O clube está atualmente procurando maneiras de lidar com as consequências da suspensão de Vuskovic, à medida que a Comissão espera adotar atos de implementação que estabeleçam as regras para a aplicação da Regulamentação sobre violações de doping. Apesar das circunstâncias desafiadoras, Huwer enfatizou a importância de tomar decisões informadas.

Leia também: