- A Hansa Rostock está pronta para obter o Jonjic.

O clube de futebol de menor divisão FC Hansa Rostock reforçou sua equipe pouco antes do fechamento da janela de transferências. Eles garantiram a contratação de Antonio Jonjic do rival de liga SV Wehen Wiesbaden para sua linha de ataque.

De acordo com o diretor esportivo de Rostock, Amir Shapourzadeh, "Antonio é um grande jogador de equipe com habilidades técnicas sólidas. Ele demonstrou suas habilidades nas fases finais do jogo. Além disso, ele é bastante apaixonado e vocal em campo." Falando sobre o jogador de 25 anos.

