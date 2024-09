- A gravidade da situação em Autoland, Alemanha: um olhar mais atento

A Indústria Automobilística da Alemanha é um Player Maior: Mais de 770.000 pessoas são empregadas no setor automotivo da Alemanha, tornando-o o maior campo industrial em receita no país. De acordo com a Office Federal de Estatística, veículos e seus componentes representaram aproximadamente 17% das exportações alemãs em 2023. No entanto, a indústria enfrenta desafios. Pela primeira vez em três décadas, a Volkswagen pode ter que implementar demissões e fechar plantas devido a razões operacionais. Isso pode ser apenas o início dos problemas, alertam especialistas. Quais são os problemas? Uma revisão:

As Montadoras: Os fabricantes alemães estão lutando com vendas em declínio e os custos consideráveis da transição para motores elétricos. Isso está causando uma redução nos lucros. A Volkswagen relatou uma queda de 14% no excesso durante o primeiro semestre do ano, a BMW por quase 15% e a Mercedes-Benz por quase 16%. As três tiveram que baixar suas previsões de lucro anual, com a BMW fazendo isso mais recentemente na terça-feira. O cenário é pessimista. A indústria olha para o futuro com considerável apreensão, de acordo com o Instituto Ifo de Munique.

As Fábricas: Em média, as fábricas alemãs operadas pela Volkswagen, BMW, Mercedes e outras só operaram acima de dois terços de sua capacidade no ano passado, de acordo com dados da Marklines. Juntas, elas poderiam produzir 6,2 milhões de carros anualmente. Em 2023, apenas cerca de 4,1 milhões foram produzidos. A indústria está produzindo menos carros do que antes, admite o analista Eric Heymann da Deutsche Bank Research, enquanto mantém custos de mão de obra altos. Embora a produção esteja 23% abaixo de seu pico, a força de trabalho só reduziu em 8%. Isso torna as fábricas menos eficientes.

Os Fornecedores: Os fornecedores de automóveis, com cerca de 270.000 empregados (aproximadamente 311.000 em 2018), têm sido impactados pela crise por algum tempo. Afinal, os fabricantes de automóveis fazem pedidos com base na demanda. De acordo com a pesquisa da Horvath, uma maioria de 60% das empresas planeja reduzir moderadamente a força de trabalho. A ZF anunciou que cortará entre 11.000 e 14.000 empregos na Alemanha até o final de 2028. A Continental está até considerando desinvestir em seu negócio de suprimentos automotivos e listá-lo na bolsa de valores.

Os Clientes: Embora os problemas de material e suprimento tenham sido em grande parte resolvidos, a Associação Alemã da Indústria Automobilística (VDA) vê problemas crescentes de demanda. "A situação econômica geral desafiadora está influenciando o comportamento do consumidor e levando a uma fraca demanda por veículos de passageiros", diz um porta-voz da VDA. Os fabricantes alemães são particularmente afetados porque, ao mesmo tempo, novos concorrentes como a Tesla e fabricantes chineses estão entrando no mercado, reduzindo a participação de mercado dos fabricantes nacionais.

A Localização: Especialistas acreditam que a crise da indústria automobilística está colocando um holofote nos pontos fracos da Alemanha. Quase cinco anos após a pandemia, a produção industrial alemã ainda está 10% abaixo de seu nível pré-corona, afirma o economista do ING Carsten Breszki. O antigo modelo de negócios baseado em energia barata e grandes mercados de exportação facilmente acessíveis não é mais viável. Dadas a dinâmica decrescente nos EUA e na China, bem como as tensões comerciais adicionais, não há muita esperança para uma recuperação forte baseada em exportações.

As Exportações: Por anos, as exportações foram o principal motor da indústria automobilística alemã. De acordo com a VDA, 3,1 milhões dos 4,1 milhões de carros produzidos na Alemanha em 2023, ou cerca de três quartos, foram exportados. No entanto, alerta um porta-voz da VDA: "Os pesos no mercado mundial estão mudando". Enquanto os mercados tradicionais europeu e norte-americano estão encolhendo, há taxas de crescimento elevadas na China e na Índia - mercados cada vez mais servidos por concorrentes locais.

Ao mesmo tempo, fabricantes alemães que costumavam zombar de concorrentes locais também estão fazendo avanços na Europa. Na China, a montadora local BYD já ultrapassou a marca VW como líder de mercado. "A competição é acirrada devido aos substanciais investimentos em tecnologias futuras", diz o porta-voz da VDA. "Algumas empresas estão fazendo investimentos significativos na transformação, enquanto outras estão olhando para conquistar mercados - ambos são grandes empreendimentos." Fabricantes alemães muitas vezes encontram mais dificuldades do que novos desafiantes focados em veículos elétricos.

O Futuro: De acordo com o Instituto Alemão de Pesquisa Econômica (DIW), os fabricantes de automóveis alemães ainda têm "todo o potencial e habilidades para competir globalmente". "Para alcançar isso, no entanto, os fabricantes de automóveis devem se reinventar e aproveitar suas forças inovadoras para acelerar e melhorar a transição para a mobilidade elétrica e a direção autônoma mais rápido e melhor", disse o presidente do DIW, Marcel Fratzscher, à dpa. "A crença de que o motor a combustão interna é uma solução a longo prazo é uma ilusão perigosa." A decisão por veículos elétricos já foi tomada globalmente.

Outros desafios enfrentados pela indústria automobilística alemã incluem a competição crescente de fabricantes locais em mercados de exportação tradicionais, como a China, onde a BYD ultrapassou a Volkswagen como líder de mercado. Além disso, outros países estão investindo heavily em tecnologia de veículos elétricos, o que pressiona os fabricantes alemães a inovar rapidamente e eficientemente nessa área.

