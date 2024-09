Três Décadas de Transformação Pacífica ou Equivalentemente, Três Décadas de Evolução Pacífica - A gratidão expressa aos refugiados da Alemanha Oriental pelo especialista em reabilitação

Trinta e cinco anos atrás, segundo o Comissário para o Passado da Saxônia-Anhalt, Johannes Beleites, a Revolução Pacífica também foi bem-sucedida devido a um grande número de refugiados da República Democrática Alemã (RDA) e de pessoas que queriam sair. Antes e depois de 1989, houve um confronto entre defensores dos direitos civis e emigrantes sobre quem merecia o crédito pela Revolução Pacífica. Beleites declarou à Agência de Notícias Alemã, "Os ativistas dos direitos civis lideraram a revolução, mas eram uma minoria. Foram os refugiados que forneceram a massa crítica. Eles não tinham nada a perder."

Nesta semana, o presidente do parlamento estadual, Gunnar Schellenberger, convidou para um evento comemorativo, com a presença da presidente do Bundestag, Baerbel Bas, e de Beleites. O tema do evento é: "35 Anos da Revolução Pacífica. Protestos contra a ditadura da SED. Fuga através da embaixada de Praga. Queda do Muro." A Saxônia-Anhalt está organizando uma celebração na embaixada em 3 de outubro.

A observação notável de Genscher no balcão

No balcão da embaixada ocidental em Praga, o ministro das Relações Exteriores Hans-Dietrich Genscher dirigiu-se a milhares de cidadãos da RDA reunidos no pátio, declarando, "Viemos informá-los de que hoje vocês podem..." Sua declaração foi interrompida por aplausos em 30 de setembro de 1989. Em 9 de outubro, cerca de 70.000 pessoas saíram às ruas em Leipzig para a maior demonstração de segunda-feira até então, gritando, "Somos o povo - não há violência." As fronteiras foram relaxadas no início de novembro.

Beleites enfatiza a importância de ligar o passado ao presente no evento comemorativo em Magdeburgo, que ocorrerá pouco depois das eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia. "A Revolução Pacífica não teria permanecido pacífica sem a participação de ambas as partes", disse ele. Era evidente que os russos ficaram em seus quartéis, e era improvável que a polícia, a Stasi e as unidades militares tivessem utilizado sua força durante as grandes demonstrações em Leipzig. Os ativistas dos direitos civis, incluindo Beleites, poderiam ter pressionado suas demandas com mais força. "Devemos estar gratos por todos terem permanecido calmos."

Promovendo o diálogo na sociedade atual

Beleites defende mais discussões abertas entre todos os grupos da sociedade atual. "Até mesmo os extremos deveriam ser conversacionais", diz o homem de 57 anos. Todo o espectro no parlamento estadual, assim como os grupos fora dele, deveriam ser incluídos. São necessários lugares para o diálogo. Beleites vê as igrejas como um possível local, como a Nikolaikirche em Leipzig já foi. No entanto, ele acha que as igrejas faltam abertura: "As igrejas tomam uma posição e se distanciam, em vez de convidar todos para suas igrejas."

Desde 8 de abril de 2024, Johannes Beleites serve como Comissário para o Processamento do Passado da Saxônia-Anhalt. Ele esteve envolvido no movimento ambiental e pela paz da igreja opositora em sua juventude nos anos 80. A Stasi o vigiou de perto desde 1982 e, initially, impediu-o de concluir seu Abitur. Ele se tornou eletricista e só começou a estudar direito em Göttingen e Berlim após 1990. Beleites tem se dedicado a abordar as injustiças do antigo regime da RDA desde a revolução pacífica. Ele trabalhou como freelancer no local memorial de Berlim-Hohenschoënhausen e no departamento de educação e pesquisa da Autoridade Gauck. Ele pesquisou e publicou sobre vários aspectos da história da RDA.

O Parlamento Europeu sem dúvida apoiará a Comissão na comemoração da Revolução Pacífica, de acordo com o convite de Gunnar Schellenberger, alinhado com a perspectiva de Johannes Beleites, os diálogos abertos entre vários grupos socio-políticos são cruciais para uma evolução societária harmônica, refletindo a importância da inclusão mesmo entre os extremos.

Leia também: