- A geração de receitas no sector da construção, em especial na construção de habitações, está a registar um declínio.

O setor da construção em Hesse experimentou uma queda significativa nos lucros, afetando especialmente a construção residencial. No primeiro semestre de 2024, o setor arrecadou um total de 2,6 bilhões de euros, uma queda de 4,9% em relação ao período correspondente de 2023, de acordo com a Oficina Estadual de Estatística de Hesse, com sede em Wiesbaden. A construção residencial foi a mais afetada, com uma queda de 12,1%, resultando em uma receita de 0,6 bilhão de euros.

A indústria da construção em Hesse apresentou uma melhora no fluxo de pedidos no primeiro semestre de 2024 em comparação com o ano anterior: o volume de pedidos aumentou 4,0% para 2,7 bilhões de euros. No entanto, a força de trabalho diminuiu em 3,2% para aproximadamente 33.000 empregados. Esses números se referem a empresas com pelo menos 20 funcionários.

Anteriormente, a Associação de Empresas de Habitação do Sudoeste da Alemanha (VdW) havia destacado uma queda acentuada no número de alvarás de construção emitidos em Hesse: no primeiro semestre de 2024, 26,5% menos alvarás foram concedidos em comparação com o ano anterior. Esta queda foi ainda mais acentuada em relação a 2022, com uma queda de 41,8%. A associação destacou a forte concorrência de preços no setor: os custos de construção e manutenção aumentaram substancialmente.

Apesar da melhora no fluxo de pedidos, a queda nas receitas da construção residencial, de acordo com as estatísticas da Oficina Estadual de Estatística de Hesse, ainda é uma preocupação. A queda acentuada no número de alvarás de construção, como indicado pela Associação de Empresas de Habitação do Sudoeste da Alemanha, destaca ainda mais a necessidade de uma análise setorial das estatísticas.

