- A frequência de mandados de detenção em aberto aumentou persistentemente.

O aumento dos mandados de prisão abertos na Renânia do Norte-Vestfália tem sido considerável, aumentando aproximadamente 12,8% desde o início do ano anterior. Essa informação é proveniente de um relatório emitido pelo Ministério da Justiça da Renânia do Norte-Vestfália para o Comitê de Assuntos Legislativos no parlamento de Düsseldorf. Até janeiro de 2023, a polícia estava atrás de 24.487 pessoas com mandados de prisão ativos, o que representou um aumento de 1,7% em relação ao ano anterior.

Atualmente, existem mais de 27.600 mandados ativos, dos quais 611 estão relacionados a crimes sexuais, 319 a homicídios, 317 a homicídios culposos e 35 a tráfico de pessoas, prostituição coagida ou sequestro para resgate. Interessantemente, o maior grupo de pessoas com mandados é composto por aquelas em atraso no pagamento de suas multas, com quase 14.600 mandados de prisão pendentes.

