- A Fortune está a contratar dois jogadores estrangeiros.

Time de futebol de segunda divisão Fortuna Düsseldorf trouxe dois reforços antes do prazo de transferências. A Fortuna garantiu os serviços do internacional sub-21 da Holanda, Myron van Brederode, emprestado do AZ Alkmaar, como revelado pelos oficiais de Düsseldorf. Há uma opção de compra posterior.

Além disso, a Fortuna adquiriu o meio-campista defensivo Giovanni Haag do time francês de segunda divisão, Rodez AF. Os detalhes da cláusula de rescisão do jogador de 24 anos não foram revelados, mas os rumores sugerem que ela vale um milhão de euros. A Fortuna não divulgou o prazo do contrato.

