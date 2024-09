- A figura principal da CDU rejeita a colaboração com o Partido da Esquerda

Apesar das negociações de coalizão complicadas esperadas após as eleições estaduais na Saxônia e Turíngia, o Secretário-Geral da CDU na Saxônia-Anhalt, Mario Karschunke, mantém-se firme contra colaborar com o Partido da Esquerda. "Nossas decisões iniciais sobre a exclusão da cooperação estratégica e institucional permanecem válidas, e não esperamos nenhuma alteração", declarou Karschunke quando questionado. Essas decisões de exclusão se concentram principalmente no AfD e no Partido da Esquerda. " Nossa posição dentro da associação estadual da CDU tem sido consistente desde a conferência partidária estadual de dezembro de 2019."

A CDU aspira a liderar governos

Na Saxônia e na Turíngia, a CDU busca colocar seu candidato como Ministro-Presidente. Na Saxônia, os democratas cristãos, sob o comando do Ministro-Presidente Michael Kretschmer, emergiram como a força dominante. Na Turíngia, o AfD, identificado pela agência de proteção constitucional como firmemente de extrema direita, está liderando, mas falta um potencial parceiro de coalizão.

Uma aliança prospectiva frequentemente debatida entre a CDU, BSW e SPD fracassou inesperadamente em alcançar uma maioria no novo parlamento estadual da Turíngia - uma aliança dessas daria apenas 44 assentos, com 45 necessários para uma maioria. No entanto, uma maioria poderia ser alcançada através de uma coalizão de CDU, BSW e Esquerda.

A CDU na Saxônia-Anhalt, liderada pelo Secretário-Geral Mario Karschunke, excluiu qualquer colaboração com o Partido da Esquerda em potenciais negociações de coalizão, mantendo sua posição desde a conferência partidária estadual de dezembro de 2019. Apesar das negociações de coalizão complexas na Saxônia e na Turíngia, o Landtag (parlamento de um estado alemão) na Saxônia-Anhalt provavelmente será dominado pela CDU.

