- A figura imperial está a oferecer o japonês Yokota, pertencente à KAA Ghent.

Antes do fechamento da janela de transferências, o 1. FC Kaiserslautern reforçou seu elenco para a campanha atual da 2. Liga Alemã. Os Palatinados fecharam um acordo de empréstimo com o clube belga de elite KAA Gent para o atacante japonês Daisuke Yokota.

Com 24 anos, Yokota já tem experiência jogando na Polônia pelo Gornik Zabrze e na Letônia pelo Valmieras FK. De acordo com o diretor executivo do FCK, Thomas Hengen, "Daisuke é um atacante dinâmico que joga confortavelmente nas duas pontas".

