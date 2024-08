Preocupação com potenciais Ataques Terroristas em comemorações em rua - A festa nas ruas de Hamburgo foi cancelada após o ataque a Solingen.

Devido a preocupações com potenciais ataques de cópia após o fatal ataque em Solingen, a festa de rua agendada no distrito de Grindel em Hamburgo foi cancelada. Como Jimmy Blum, presidente da Associação Grindel, contou ao "Hamburger Abendblatt", apesar das medidas de segurança e do apoio da polícia, não podemos garantir a segurança. "Assim como em Solingen, pretendíamos homenagear a diversidade - infelizmente, isso aumenta a probabilidade de incidentes de cópia", disse ele.

Seu grupo foi designado pelo conselho distrital de Eimsbüttel para coordenar, em colaboração com a comunidade judaica e organizações culturais, um festival que celebrasse a tradição judaica neste ano. O Grindelfest estava marcado sob o lema "Cultura. Judaica. Colorida" de 13 a 15 de setembro.

Antes do Holocausto, o distrito de Grindel era o centro da vida judaica em Hamburgo. A Sinagoga de Bornplatz, o local de culto judaico mais importante da Alemanha do Norte em sua inauguração em 1906, foi demolida sob o regime nazista e está planejada para ser reconstruída no mesmo local.

Blum confessou que o cancelamento pode enviar a mensagem errada, mas enfatizou: "No final, como organizadores, somos responsáveis se algo acontecer".

O presumível ataque terrorista islâmico em Solingen na última sexta-feira deixou três mortos e oito feridos em um evento da cidade. Um homem sírio de 26 anos, agora detido, é o principal suspeito. A procuradoria federal está investigando-o por homicídio e afili

