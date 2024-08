- A feira agrícola de Norla destaca os avanços tecnológicos agrícolas.

O ambiente animado e acolhedor na abertura da feira agrícola de Norla em Rendsburg esconde o crescente descontentamento entre os agricultores. Klaus-Peter Lucht, líder da Associação dos Agricultores de Schleswig-Holstein, expressou seus sentimentos ao Ministro-Presidente Daniel Günther (CDU), que confirmou sua presença no dia do agricultor do estado na sexta-feira. "Eu o avisei claramente, é hora de agir. Estou esperando um compromisso dele", afirmou Lucht.

Lucht destacou questões como a proteção do Mar Báltico, a proteção de sebes e turfeiras e a burocracia como preocupações maiores que estão causando estresse aos agricultores. Além disso, a colheita ruim e os baixos preços mundiais do grão estão contribuindo para o ambiente sombrio. Lucht insistiu que as sugestões dos agricultores sejam consideradas adequadamente. "Nós, como associação de agricultores, sempre estivemos abertos à colaboração", reconheceu ele. Os agricultores de Schleswig-Holstein também expressaram sua frustração através de grandes protestos no início do ano após o governo federal sugerir a redução das subsídios para o diesel agrícola.

Lucht pediu ao governo federal que utilize o atual período de transição de três anos para o diesel agrícola para produzir quantidades suficientes de combustíveis sintéticos para a operação de tratores, colheitadeiras e outras máquinas.

Lucht destacou a importância das operações familiares no norte, que devem ser preservadas. "Isso deve ser nosso objetivo principal, e a política precisa reconhecer isso". As empresas precisam ter liberdade para tomar decisões. A burocracia deve ser minimizada.

Schwarz: "Não há reivindicações vazias"

O ministro da Agricultura de Schleswig-Holstein, Werner Schwarz (CDU), garantiu, após os protestos dos agricultores no início do ano, que o governo do estado está ativamente trabalhando em parceria com a agricultura para implementar medidas práticas de alívio. "É crucial para nós evitar fazer afirmações vazias, mas sim proporcionar alívio tangível", enfatizou ele.

A vice-presidente do parlamento estadual, Eka von Kalben (Verdes), expressou que a política precisa abordar as preocupações dos habitantes rurais para preservar ou restaurar sua confiança. "Em nossa sociedade, falamos demais uns sobre os outros e não o suficiente uns com os outros". A responsabilidade da política é esclarecer as decisões de forma efetiva. No entanto, a essência da democracia e do compromisso é que nem sempre todos concordarão. "O Norla proporciona uma excelente plataforma para o diálogo entre todos os envolvidos na agricultura".

Na opinião de von Kalben, as pessoas precisam entender o trabalho árduo necessário em uma fazenda. Um euro por litro de leite não é muito dinheiro. Preços justos são essenciais, e o valor dos alimentos deve ser reconhecido. "Aqueles envolvidos na agricultura devem ser capazes de viver disso", enfatizou, dirigindo-se diretamente aos agricultores: "Vocês merecem apoio político".

Justo com inovações

Para a 74ª Norla, a feira de Rendsburg investiu mais de 1,1 milhão de euros em dois novos pavilhões leves, cada um oferecendo 2.100 metros quadrados de espaço, de acordo com o diretor-geral Klaus Drescher. De forma adequada, a exibição, que

