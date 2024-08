- A fase inicial da actividade está em curso.

Cena única em Schoenebeck, distrito de Salzland: campos cheios de melancias caseiras

Uma cena incomum enfeita as bordas de Schoenebeck no distrito de Salzland: campos transbordando melancias maduras para a colheita. Devido à recente onda de calor, muitas melancias amadureceram ao mesmo tempo, resultando em uma oferta única por uma semana, a partir de 30 de agosto, como revelado pelo fazendeiro local e proprietário das Estrebarias de Cavalo Elbaue, Andre Laue. Por cada melancia que você colher pessoalmente, você receberá uma melancia adicional.

Pela primeira vez neste ano, melancias estão sendo comercializadas em uma área de 5.000 metros quadrados. Cerca de 5.000 mudas foram plantadas cuidadosamente à mão para a ocasião. Apesar dos desafios, como chuva constante e prolongada, as melancias estavam prontas para a colheita desde o início de agosto. Como Laue compartilhou, "As melancias têm sido um grande sucesso com os visitantes."

Além das melancias, outras atrações incluem um labirinto de milho. O local também abriga duas fazendas de morangos em Schoenebeck e Biederitz (distrito de Jerichower Land), que vêm operando há algum tempo. Esta estação, os visitantes também podem escolher seus próprios abóboras de um campo de um hectare.

