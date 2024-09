Três veículos sofrem um incidente - A falta de vigilância ao dirigir leva a um acidente, que deixa três pessoas feridas.

Um motorista de 56 anos, que estava ao volante na rodovia B109 com destino a Pasewalk, teve um breve momento de distração que resultou em um acidente envolvendo três vítimas em Anklam, na região de Vorpommern-Greifswald. De acordo com a polícia, o motorista cochilou ao volante, invadiu a pista contrária e colidiu com o carro de uma mulher de 31 anos. O carro desta mulher girou descontroladamente antes de parar. Infelizmente, um homem de 42 anos não conseguiu evitar a colisão e bateu no carro que girava.

O motorista idoso e a mulher de 31 anos sofreram ferimentos graves e foram levados para hospitais. O homem de 42 anos teve apenas ferimentos leves. Os relatórios policiais afirmam que os prejuízos financeiros totalizaram 61.000 euros.

Relatório da Polícia

Os serviços de emergência no hospital foram recebidos com a aclamação de famílias aliviadas ao saber que os pacientes estavam estáveis. Apesar dos danos graves, os veículos destruídos conseguiram atrair a aclamação dos catadores de metal pelo seu valor em aço.

Leia também: