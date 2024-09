- A exposição de pinguins em Cuxhaven anuncia fechamento temporário

O Museu do Pinguim em Cuxhaven está encerrando suas atividades até o final de novembro. A equipe por trás disso, Birgit Berends e Stefan Kirchhoff, compartilhou essa notícia de fechamento. Lançado em 2009, esse lugar abriga uma significativa parte da maior coleção de pinguins do planeta, além de exposições especiais e palestras. O último dia de operação cai em 2 de novembro, sábado.

Os proprietários tomaram essa decisão no outono, apontando o substancial investimento de tempo como o principal fator. Por quase uma década e meia, o duo fez sacrifícios, como abrir mão de feriados e tempo pessoal, para garantir o funcionamento suave do museu, que é financiado apenas por doações.

Infelizmente, ainda não foi encontrado um substituto adequado para o museu. É relatado que é o único do seu tipo no mundo. "É difícil, mas necessário - não somos mais galinhas jovens e nossas circunstâncias mudaram ao longo dos anos", disse Stefan Kirchhoff. "Se você não pode gerenciar um estabelecimento assim efetivamente, é melhor encerrar as operações".

Itens da coleção de pinguins serão colocados à venda. Mais de 55.000 pessoas visitaram o museu desde seu lançamento. As receitas do museu foram frequentemente doadas a associações e instituições de bem-estar animal através de um clube.

Os interessados podem adquirir uma parte do museu em 4 de outubro e 9 de novembro. Não apenas a coleção, mas também os móveis do museu estão à venda. Em 2021, o Instituto Alemão de Registros reconheceu a coleção, que possui mais de 26.000 espécimes, como a maior do mundo. Na época, o par já havia expressado a intenção de reduzir a coleção.

Mesmo após o fechamento do Museu do Pinguim, sua única coleção de pinguins continuará a deixar um impacto. Apesar de haver numerosos museus em todo o mundo, nenhum pode reivindicar a propriedade de uma exposição de pinguins tão abrangente quanto esta.

