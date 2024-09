- A explosão estremeceu o barco Werlsee, deixando três pessoas feridas.

Perto de Werlsee em Grünheide (Oder-Spree), um barco de lazer pegou fogo. Este incidente fez com que outro barco também pegasse fogo. Relatórios preliminares da polícia sugerem que três pessoas ficaram feridas. Houve danos significativos à propriedade. Um porta-voz do escritório de imprensa da delegacia de polícia de Potsdam não pôde fornecer mais informações no momento.

De acordo com a RBB, citando as autoridades, um barco de lazer explodiu pouco depois de zarpar. Um jovem capitão foi supostamente lançado na água pela explosão, mas conseguiu resgatar seus três passageiros. O barco em chamas então colidiu com um houseboat, incendiando-o.

De acordo com a RBB, um homem idoso de 87 anos sofreu queimaduras graves e foi levado para o Hospital Universitário Berlin (UKB). Seus companheiros, um homem de 84 anos e uma mulher de 76 anos, também sofreram queimaduras.

O barco de lazer que explodiu era um tipo de navio, um barco de lazer. O barco que pegou fogo após a colisão era outro barco perto do houseboat.

