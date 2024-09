- A expectativa cresce para o veredicto no julgamento de Bingen

Hoje, às 14h30, o Tribunal Regional de Mainz vai julgar um suspeito de 32 anos acusado de matar um homem a facadas em outubro do ano passado e agredir outras pessoas. O homem sírio é acusado de homicídio, tentativa de homicídio e lesões corporais graves.

De acordo com os relatórios, o suspeito teve uma discussão acalorada com um vizinho que o teria repreendido. Durante a discussão, o vizinho estava voltando para casa com dois amigos em uma picape. Ao ver o suspeito, um homem de 26 anos interveio e supostamente se envolveu em uma briga física com o suspeito de 32 anos. O suspeito então teria atacado seu adversário com uma faca, esfaqueando-o 17 vezes, o que resultou na morte do homem em uma estrada rural.

Outra pessoa também sofreu ferimentos a faca e lesões graves antes de conseguir pular na picape e tentar escapar com o motorista. Eles dirigiram para um pátio. Pouco depois, o suspeito é relatado como tendo reaparecido, continuando o ataque com um garfo. Outro vizinho acabou conseguindo desarmar o suspeito com uma faca.

No início do julgamento em junho, a acusação pediu uma pena de prisão de 13 anos e 4 meses. Em defesa de seu cliente, os advogados propuseram uma pena de 8 anos e 4 meses, mencionando que o suspeito tinha medo de seus vizinhos.

O primeiro julgamento do caso do suspeito de 32 anos foi realizado no Tribunal Regional de Mainz, mas hoje o julgamento é transferido para o Tribunal de Primeira Instância para a sentença final. Apesar de defender as ações do suspeito devido ao medo de seus vizinhos, a gravidade dos crimes cometidos, incluindo homicídio e lesões corporais graves, pode resultar em uma pena mais severa.

