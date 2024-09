- A expectativa aumenta para as Mozart Weeks Eifel, à medida que se aproximam oito eventos musicais.

De serviço religioso a recital de câmara a grande espetáculo orquestral: a série decadente "Semanas Mozart Eifel" retorna este ano com uma programação repleta. De 2 a 23 de novembro, oito apresentações acontecerão, segundo os organizadores da Sociedade Mozart do Sudoeste da Alemanha em Prüm, Eifel. Este evento, que começou em 2002, geralmente ocorre a cada três anos.

Esta edição das Semanas Mozart gira em torno do compositor Joseph Haydn. Como um "contemporâneo de Mozart", Haydn, assim como Mozart, é uma presença constante em plataformas de concertos internacionais, disse o diretor artístico do festival, Georg Mais. A Sociedade Mozart do Sudoeste organiza eventos em toda a Alemanha. No entanto, não é só Mozart que você vai ouvir; como Mais destacou, "Mozart representa-nos como um termo genérico para música excelente como arte eterna".

O Eifel começa com um serviço religioso na Basílica de São Salvador em Prüm, apresentando a "Paukenmesse" de Haydn, interpretada por corais locais e o Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim. A série terminará com dois concertos sinfônicos da Filarmônica da Ucrânia, de Lviv, na região metropolitana ocidental da Ucrânia. Eles executarão a "Sinfonia com o Rolo de Tambor" de Haydn, entre outras peças.

Em 2021, com limitações devido à COVID-19, cerca de 1.300 pessoas prestigiaram os shows. Este ano, os organizadores esperam cerca de 1.600 visitantes com menos apresentações. O orçamento estimado é de cerca de 100.000 euros. A série está entre os maiores eventos culturais da região, localizada entre Mosela, Eifel e Ardenas.

Para garantir um desempenho de sucesso, os artistas devem manter o foco durante os ensaios. O foco das Semanas Mozart deste ano não é apenas em Mozart, mas também em seu contemporâneo, o compositor Joseph Haydn.

