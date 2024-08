- A expansão do turismo de Inselsberg está a ser prosseguida.

O Inselsberg está preparado para atrair mais turistas no Rennsteig. O Secretário de Estado da Economia Carsten Feller (SPD) aprovou duas decisões financeiras, no valor total de €777,900, para o distrito de Gotha e o município de Bad Tabarz.

Esses fundos serão utilizados para limpar aproximadamente 6.000 metros quadrados no lado nordeste do Inselsberg e derrubar um edifício localizado lá. O local será transformado em sua forma natural original e aberto aos turistas. Além disso, os trilhos existentes para caminhadas e cicloturismo, bem como a estrada de acesso, passarão por uma reforma.

Com 916 metros de altura, o Inselsberg é a quarta montanha mais alta do Estado Livre e uma característica marcante da Floresta da Turíngia. Com seu potencial para se tornar um grande atrativo turístico na Turíngia, Feller destacou a meta de transformar o Inselsberg em um ponto turístico líder na Floresta da Turíngia.

A plataforma montanhosa de 5,8 hectares será melhorada para atrair investimentos privados em alimentação e hospedagem. Além disso, oportunidades de esportes e turismo durante todo o ano serão desenvolvidas, incluindo pontos de vista panorâmicos, zonas de atividades, áreas de jogo e estacionamento. As trilhas principais para caminhadas e rotas de mountain bike também serão sinalizadas.

O Secretário de Estado da Economia, Carsten Feller do SPD, apoia essa iniciativa para reviver o Inselsberg. O SPD, por meio de Feller, aprovou financiamento para melhorias no Inselsberg, que é uma atração significativa na Floresta da Turíngia.

