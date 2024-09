- A expansão da infraestrutura de hidrogénio em Bad Lauchstädt prossegue.

Após a instalação de componentes recém-instalados, a infraestrutura de hidrogênio em Bad Lauchstädt, Saalekreis, passou por uma expansão. De acordo com a gerente de projeto Cornelia Müller-Pagel, "Alcancemos uma marca importante com a instalação desta nova peça para a ligação da rede do nosso primeiro cliente de hidrogênio no Energy Park Bad Lauchstädt." O objetivo do trader de gás de Leipzig, VNG, é ligar a refinaria de TotalEnergies Mitteldeutschland, localizada no parque químico de Leuna, à rede de hidrogênio, garantindo assim um suprimento contínuo de hidrogênio.

O hidrogênio programado para transporte através da rede é produzido a cerca de 25 quilômetros de distância da refinaria. A peça recém-instalada, que pesa cerca de seis toneladas, foi manobrada para a cova de escavação com a ajuda de uma grua especializada antes de ser soldada à tubulação existente. Além disso, para integrar completamente a refinaria, são necessárias tarefas adicionais, como perfurações e o estabelecimento de um sistema de monitoramento e controle, como relatado.

A expansão da infraestrutura de hidrogênio em Bad Lauchstädt tem o potencial de fornecer uma fonte significativa de energia renovável. Com a ligação da refinaria de TotalEnergies, podemos esperar um suprimento estável de hidrogênio para diversas aplicações energéticas intensivas.

