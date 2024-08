- A expansão da agricultura biológica significa menos gado, em especial porcos e bovinos.

Evolução da agricultura na Saxônia-Anhalt tem testemunhado uma mudança nos últimos dez anos. De acordo com a Escritura Oficial de Estatísticas do Estado e o Ministro da Agricultura Sven Schulze (CDU), há uma tendência persistente em direção à agricultura orgânica. Os dados da Pesquisa de Estrutura Agrícola mostram uma queda significativa na população de ovinos, bovinos e suínos na Saxônia-Anhalt nos últimos dez anos.

Michael Reichelt, presidente da Escritura Oficial de Estatísticas do Estado, comentou: "A agricultura na Saxônia-Anhalt está passando por uma transformação devido à crescente preocupação com a preservação do ecossistema e ao avanço das tecnologias".

Ao mesmo tempo, ela não perdeu sua importância econômica. Em 2022, a agricultura na Saxônia-Anhalt gerou aproximadamente 20.800 empregos, de acordo com a autoridade estatística. A agricultura contribuiu com quase 1,9 bilhão de euros para o valor adicionado bruto do estado, o que representa cerca de 2,6% do valor adicionado bruto total da região. Somente no Mecklenburg-Vorpommern a agricultura representa uma porcentagem ainda maior, de 3,7%.

Tendência da agricultura orgânica

Em 2023, cerca de 600 fazendas adotaram a agricultura orgânica. Desde 2013, quando havia 342 fazendas desse tipo, esse número quase dobrou. Da mesma forma, a área dedicada à agricultura orgânica também dobrou, de acordo com a escrituração oficial. No total, a agricultura orgânica cobre cerca de 10% da área agrícola total.

A população de bovinos diminuiu em 19,5% (268.200 animais em 2023) nos últimos dez anos. O número de suínos caiu mais de 27% (895.000), e o número de ovinos diminuiu em 29,5% (62.500). No entanto, o número de galinhas viu um aumento de mais de 51%, alcançando quase 13 milhões em 2023, o que contraria a tendência nacional. Mesmo na criação de animais, a tendência em direção à agricultura orgânica é visível.

A mudança na agricultura na Saxônia-Anhalt nos últimos dez anos teve uma influência significativa na agricultura convencional, com a agricultura orgânica se tornando cada vez mais popular. De acordo com as estatísticas, o número de fazendas orgânicas na Saxônia-Anhalt quase dobrou desde 2013, alcançando aproximadamente 600 em 2023.

Apesar da diminuição em algumas populações de animais, como bovinos, suínos e ovinos, a tendência em direção à agricultura orgânica também é evidente na criação de animais. Surpreendentemente, a população de galinhas viu um aumento de mais de 51% nesse período.

Leia também: