Apoio Crescente à Língua e Cultura Sorábia

As primeiras avaliações da estratégia de marketing "Sorábio? Absolutamente!" pelo Ministério da Cultura da Saxônia indicam resultados promissores. Houve um aumento notável na apreciação da importância e uso da língua e cultura sorábias em espaços públicos, de acordo com o ministério. Aproximadamente 87% dos participantes agora consideram a preservação da língua sorábia crucial, um aumento de 7% em relação à pesquisa inicial realizada em outubro de 2023. Além disso, a crença no impacto positivo da cultura sorábia no turismo na região da Alta Lusácia aumentou de 76% para 84%.

Aceitação Crescente do Sorábio na Vida Diária

A aceitação do uso da língua sorábia em interações cotidianas teve um aumento significativo. Agora, 41% dos residentes na comunidade sorábia e 28% das pessoas das áreas vizinhas se sentem à vontade ouvindo sorábio sendo falado ao redor deles. Esse número era de 37% e 25%, respectivamente, na pesquisa de 2023.

Aproximadamente 1.796 pessoas, tanto da comunidade sorábia quanto das áreas vizinhas, participaram de três rodadas de pesquisa realizadas entre outubro de 2023 e julho de 2024, compartilhando suas opiniões sobre a língua sorábia e a campanha de marketing.

Planos para Campanhas Futuras

"O objetivo desta campanha de marketing é educar, estimular a curiosidade e fomentar a compreensão em relação à língua e cultura sorábias", declarou Barbara Klepsch, Ministra da Cultura da Saxônia (CDU). Apenas através da coexistência harmoniosa é que a língua e cultura sorábias podem persistir e florescer. A campanha continuará nos próximos meses.

Desde 2020, a campanha de marketing "Sorábio? Absolutamente!" tem defendido a coexistência do alemão e do sorábio na Alta Lusácia.

