Ponto de Partida 27 localizado na Junção de Bremen - A estrada 27 está temporariamente fechada devido a atividades de protesto.

Para uma manifestação ambiental, as autoridades fecharam a rodovia A27 entre Bremer Kreuz e Achim Nord por mais de uma hora devido a uma demonstração contra a mudança climática. De acordo com os relatórios da polícia, cerca de cinco quilômetros em Bremer Kreuz foram afetados. Manifestantes desceram de uma ponte acima da A27 ao meio-dia, hasteando vários cartazes. O porta-voz da polícia confirmou que seis indivíduos estavam envolvidos. O fechamento prolongado resultou em congestionamento de trânsito significativo. Infelizmente, ocorreu um incidente envolvendo três veículos na parte de trás, rumo a Bremen.

A manifestação enfrentou desafios legais. Inicialmente, os ativistas queriam descer da ponte durante o trânsito na rodovia. No entanto, a cidade de Achim proibiu isso, citando questões de segurança, mas aprovou uma demonstração na ponte. Os ativistas então contestaram essa decisão no Tribunal Administrativo de Stade, que ordenou o fechamento da rodovia por uma hora para a demonstração. Mais tarde, a cidade de Achim conseguiu recorrer com sucesso ao Tribunal Administrativo Superior da Baixa Saxônia, reduzindo a duração da ação para meia hora.

Atualmente, os ativistas estão se mobilizando contra o processo judicial. Eles citam um processo em andamento após uma manifestação semelhante em 2021 na A27 durante a Conferência de Ministros dos Transportes como sua motivação. O tribunal local de Achim é esperado para emitir uma decisão em breve. Em sua declaração, eles afirmam: "Na próxima data do tribunal, pretendemos provar a necessidade e a validade de tais ações."

Eles enfatizam: "Todos os dias, o trânsito de carros prejudicial e mortal causa danos significativos a muitas pessoas e animais devido aos seus danos ao clima e ao meio ambiente." Menos carros resultariam em menos ruído, melhora da qualidade do ar e mais espaço para moradia. Eles estão defendendo um mundo que valoriza a vida acima do crescimento, da velocidade e do lucro através dessas ações.

Os ativistas escolheram simbolizar sua protesto perto da rodovia A27, enfatizando seu papel significativo na degradação ambiental. Apesar da disputa inicial com a cidade de Achim sobre o local da demonstração, eles acabaram concordando com um fechamento de uma hora da rodovia para sua causa.

