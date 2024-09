- "A equipa 'Seven Bayern' também não é totalmente sem falhas" (parafraseado)

Atual figura do Deutsche Fußball-Bund (DFB), Matthias Sammer (56) não vê necessariamente a diminuição da representação do Bayern na seleção nacional como um problema. "Ter menos jogadores do Bayern e mais do Dortmund não significa automaticamente que eles perderão jogos. Aqueles que tradicionalmente vestem a camisa precisam dar um passo à frente", afirmou Sammer durante um evento da Prime Video em Munique.

Atualmente, apenas Joshua Kimmich, Jamal Musiala e Aleksandar Pavlovic do Bayern estão na seleção de Julian Nagelsmann, após a aposentadoria de Manuel Neuer e a saída de Thomas Müller.

"Sempre foi benéfico quando tínhamos características comuns, qualidades compartilhadas e nossa própria identidade na seleção nacional", acrescentou Sammer, que também atua como especialista da Prime Video nesta temporada da Liga dos Campeões. "Não acho que ter sete jogadores do Bayern resolveria tudo magicamente. Precisamos sempre encontrar maneiras de nos misturarmos bem, mantendo estabilidade e desenvolvendo uma abordagem."

