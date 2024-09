Órgão Desportivo do Hesse - A equipa paralímpica de Hessen mostra bom humor

A Associação Estadual de Esportes de Hessen congratula os feitos de seus competidores nos Jogos Paralímpicos. "Estou muito satisfeita com as apresentações de nossos doze competidores que representaram Hessen de forma admirável", declarou a vice-presidente de Esportes de Alto Rendimento, Annika Mehlhorn. No total, os representantes de Hessen conquistaram seis medalhas em Paris. "A contagem de medalhas serve como prova de que estamos no caminho certo com nosso sistema de apoio", acrescentou Mehlhorn.

A atleta de tiro Natascha Hiltrop (SV Lengers) voltou para casa com duas medalhas de ouro. "Ela exibiu uma performance global excepcional e demonstrou de forma convincente sua extraordinária força mental", disse o diretor do centro de treinamento olímpico de Hessen, Markus Kremin. Hiltrop, que treina no centro de treinamento federal em Wiesbaden, já havia garantido medalhas em Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2021.

A jogadora de tênis de mesa Juliane Wolf, do TSF Heuchelheim, conquistou a prata no duplo com a berlinense Stephanie Grebe e o bronze no individual. Felix Streng, do Sprint Team Wetzlar, também ficou em terceiro lugar nos 100 metros. Os jogadores de basquete em cadeira de rodas Thomas Boehme, Matthias Guentner (ambos do RSV Lahn-Dill) e Nico Dreimuller, dos Rinocerontes do Rio em Wiesbaden, também levaram bronze.

