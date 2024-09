Liga dos Campeões da UEFA - A equipa feminina do Eintracht prepara-se para superar o seu desafio inicial na Liga dos Campeões.

Eintracht Frankfurt's women's soccer team está prestes a entrar na primeira rodada da Liga dos Campeões com grandes expectativas. Seu objetivo é simples: assim como na temporada passada, eles querem avançar para a fase de grupos da competição e saborear a experiência na 'elite' pelo maior tempo possível.

Sua jornada começa na quarta-feira (16:00 CET) em Reykjavik com um jogo semifinal contra os vencedores e vice-campeões da Supercopa Portuguesa, Sporting Lisbon. Uma vitória os colocaria contra FC Minsk ou os anfitriões Breiðablik na final. Apenas o campeão do torneio avançará para os jogos de playoff, que é o último obstáculo antes de chegar à fase de grupos.

A equipe alemã está animada antes de seu confronto contra a equipe portuguesa. A jogadora nacional Elisa Senß expressou sua empolgação, dizendo: "Estou muito animada com a Liga dos Campeões. É um novo desafio para mim. Todos queremos chegar à fase de grupos e dar tudo o que temos. Há alguma animação, mas principalmente expectativa. Estamos indo para a Islândia com muita confiança."

"Queremos vencer o torneio"

O técnico Niko Arnautis pode contar com uma equipe completa, exceto pela capitã Tanja Pawollek, as irmãs Dilara e Ilayda Acikgoez, que estão lesionadas, e Sophie Nachtigall e Jella Veit, que estão atualmente na Copa do Mundo Sub-20.

Arnautis, que tem 44 anos, não pode esconder sua tensão antes da semifinal contra a equipe portuguesa. "Entendemos a tarefa difícil contra uma equipe robusta e forte. Mas estaremos prontos e iremos para a Islândia com muita expectativa. Queremos vencer o torneio", disse ele.

O objetivo final da equipe na Liga dos Campeões vai além da fase de grupos, já que eles buscam 'vencer o torneio'. Independentemente de seus oponentes na final, seja FC Minsk ou Breiðablik, eles permanecem focados em alcançar esse outro objetivo.

