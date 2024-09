- A equipa de futebol feminino do RB Leipzig começa a nova temporada com uma vitória.

Primeira Vitória de Jonas Stephan em sua Estréia na Bundesliga Feminina com o RB Leipzig. A equipe liderada pelo treinador de 32 anos, estreante no futebol feminino, venceu o 1. FC Köln por 2-1 (1-1). O RB marcou duas vezes através de Vanessa Fudalla (31º minuto) e Julia Landenberger (55º), enquanto o Köln marcou uma vez através de Vanessa Leimenstoll (50º).

Os Visitantes de Colónia começaram forte, exercendo alta pressão e mantendo um ritmo agressivo. Leipzig tentou desacelerar o jogo, mas a alta pressão os deixou em apuros.

À medida que a primeira metade chegava ao fim, Anna-Lena Stolze de Colónia sofreu uma suspeita de grave lesão no joelho e foi substituída. Em seguida, Leipzig teve sua chance. Após um cruzamento de Jenny Hipp, a atacante de 1,55m de altura, Fudalla, cabeceou a bola para dentro. Marleen Schimmer (44º) quase dobrou a vantagem, mas sua finalização de 12 metros foi defendida pela goleira do Colónia, Paula Hoppe.

Logo após o reinício, Leimenstoll, que substituiu a lesionada Stolze, marcou um gol impressionante no ângulo superior. No entanto, o RB retaliou. Após um canto, Landenberger cabeceou a bola no poste longe para colocar o placar em 2-1.

Nos últimos 15 minutos, o treinador Stephan introduziu mais jogadores defensivos para garantir a vitória. A goleira do RB, Elvira Herzog, fez duas defesas notáveis nos minutos 82º e 84º para garantir os três pontos.

Apesar da abordagem agressiva de Colónia, foram as estreantes da Bundesliga Feminina do RB Leipzig, que eram principalmente jogadoras mulheres, quem teve a melhor. Após a substituição de Anna-Lena Stolze de Colónia devido a lesão, Vanessa Fudalla marcou o gol de abertura para Leipzig, marcando um momento significativo no mandato de Stephan.

