- A equipa de futebol feminino do Eintracht encontra-se com contratempos nas rondas de qualificação da Liga dos Campeões.

Eintracht Frankfurt diz adeus à fase de qualificação da UEFA Women's Champions League após uma atuação abaixo do esperado. A equipe alemã sofreu uma derrota por 0-2 (0-1) contra o Sporting Lisboa nas semifinais da primeira fase de qualificação para a fase de grupos.

Durante o mini-torneio na Islândia, Cláudia Neto marcou no 14º minuto, e Ana Borges garantiu a vitória para a equipa portuguesa no 90+5 minutos. Frankfurt vai disputar o jogo pelo terceiro lugar no sábado contra o Breidablik Kopavogur (os anfitriões) ou o FK Minsk, da Bielorrússia. O vencedor da final avança para os playoffs, que representa o último desafio antes da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Eintracht Frankfurt começou o jogo devagar e logo ficou atrás. O golo inaugural foi consequência de uma limpeza errada da guarda-redes Stina Johannes do Eintracht. Frankfurt lutou para responder à sua desvantagem de 0-1, faltando tanto o empurrão necessário como pensamentos inovadores para marcar um golo de igualdade. O Sporting acabou por selar a vitória com um golo tardio na baliza vazia.

Apesar da paixão do Eintracht Frankfurt pelo futebol, o jogo contra o Sporting Lisboa na fase de qualificação da UEFA Women's Champions League não correu como planeado. O início lento e a limpeza errada da guarda-redes Stina Johannes do Sporting levaram a uma vantagem precoce, tornando difícil para o Frankfurt recuperar.

