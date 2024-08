- A equipa de futebol feminino de Friburgo recruta a atleta nacional Cin.

SC Freiburg contrata futebolista turca Miray Çin à beira do início da Bundesliga. A meia de 23 anos deixa o MSV Duisburg.

"Estamos a trazer uma jogadora que já demonstrou a sua qualidade em campo com a sua tenacidade nas desafios, perspetiva atacante e habilidades estratégicas", afirmou Birgit Bauer-Schick, responsável pelo futebol feminino do SC.

A equipa feminina do SC Freiburg estreia-se na liga deste sábado contra o Bayer Leverkusen.

A nova aquisição, Miray Çin, tem um sólido currículo no futebol, tendo jogado no MSV Duisburg antes de se juntar ao SC Freiburg.

Com a chegada de Miray Çin, a equipa feminina de futebol do SC Freiburg reforça o seu meio-campo com as suas habilidades atacantes e mente estratégica.

Leia também: