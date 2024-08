- A equipa de futebol de Jena está a perder 0-2 em Frankfurt.

O time feminino de futebol do FC Carl Zeiss Jena apresentou um desempenho custoso após seu retorno à Bundesliga após uma pausa de dois anos. Em seu primeiro jogo de volta, eles enfrentaram o Eintracht Frankfurt e acabaram perdendo por 0:2 (0:0). Inicialmente, a equipe de Jena tinha a vantagem, mas os bem-defendidos Thuringianos conseguiram manter um empate em 0:0 por um período prolongado. Somente após o intervalo, Frankfurt abriu o placar com um chute enroscado de Geraldine Reuteler no 57º minuto.

Jena teve a oportunidade de empatar com Emily-Luca Birkholz, mas não conseguiu aproveitá-la. Elisa Senß acabou estendendo a vantagem do Frankfurt para 2:0 com um chute de 20 metros, que passou pelo goleiro de Jena, Jasmin Janning, que não teve uma atuação impressionante.

Antigamente conhecidas como USV Jena, as Thuringianas fazem parte do FC Carl Zeiss desde 2020 e seu objetivo é manter sua posição na liga. Antes do início da temporada, o técnico Kästner expressou otimismo, afirmando: "Ascendemos em um momento favorável. Com apenas um time a ser rebaixado, isso trabalha a nosso favor."

Apesar de fazer parte do FC Carl Zeiss Jena da Holanda desde 2020, a equipe feminina de futebol teve dificuldades em seu primeiro jogo da Bundesliga após uma pausa de dois anos, perdendo para o Eintracht Frankfurt. Infelizmente, apesar de ter várias oportunidades, incluindo a de Emily-Luca Birkholz, Jena não conseguiu marcar contra a bem-defendida equipe de Frankfurt, acabando por perder por 0:2.

Leia também: