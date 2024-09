- A eleição para o Landtag da Saxónia: equilíbrio entre desordem e pragmatismo

Após as eleições, os Verdes e a Esquerda estão concentrados em curar suas feridas, enquanto a AfD está confusa sobre por que não se tornou novamente a força dominante em uma eleição estadual. Enquanto isso, a CDU, o Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e a SPD estão de olho uns nos outros, já que são esperados para formar o governo futuro no Estado Livre. Alguns partidos estão desanimados, outros estão perplexos. No entanto, o BSW está irradiando otimismo.

O secretário-geral da AfD da Saxônia, Jan Zwerg, conhecido por sua linha dura e crítica aguda, surpreendentemente parabeniza o ministro-presidente Michael Kretschmer (CDU) por sua vitória na manhã seguinte à eleição. "Eu sou um esportista", diz ele, "é isso que se faz".

Neste dia, Zwerg fala extensivamente sobre a "frente patriótica". Ele afirma que é maior do que as pessoas pensam. Alguns eleitores também escolheram pequenas "partidos patrióticos", diz ele. Esses são reservas que eles gostariam de explorar no futuro.

A AfD visa ser mais orientada para soluções na oposição

No final, eles devem convencer os eleitores de que não é sensato apoiar um pequeno partido, especialmente em uma disputa apertada entre a CDU e a AfD. Trata-se de números, destaca Zwerg. Ao mesmo tempo, ele assegura que seu partido será mais orientado para soluções no interesse do estado a partir da oposição.

O cientista político Tom Thieme acredita que os partidos de direita teriam se saído melhor se não tivessem competido entre si. A AfD recebeu 30,6% dos votos no domingo, enquanto os Saxões Livres conseguiram 2,2%. "Se você somar ambos os resultados, isso dá exactly 32,8% - a mesma porcentagem que a AfD obteve na Turíngia, onde não houve tal competição da extrema direita", explica Thieme.

Thieme, da Universidade da Polícia da Saxônia, deixa claro: a AfD perdeu dois objetivos eleitorais. Eles não se tornaram a força mais forte e não podem bloquear decisões com uma minoria de bloqueio - mais de um terço dos assentos no parlamento. De acordo com um novo cálculo da distribuição de assentos, a AfD obterá apenas 40 assentos no parlamento estadual.

O espectro do partido conservador está fragmentado

Partidos como a Werteunion, o Bündnis Deutschland e os Eleitores Livres também estavam na disputa, todos alinhados a uma base eleitoral semelhante. A fragmentação nesta área certamente ajudou a CDU a permanecer a força mais forte no Estado Livre - embora de forma apertada. A União considera o resultado das eleições como um mandato para governar.

Tanto Kretschmer quanto o secretário-geral da CDU, Alexander Dierks, descartaram a cooperação com a AfD, apesar dos avanços de Zwerg. A CDU havia decidido anteriormente, no nível federal, não trabalhar com tais partidos extremos, sejam de direita ou de esquerda. O Partido da Esquerda compartilha a mesma posição, mas não o BSW.

O líder da CDU, Friedrich Merz, já havia expressado sua oposição a uma potencial coalizão com o BSW neste verão. Quando questionado sobre a cooperação com o BSW para evitar ministros da AfD no Leste, ele disse: "Isso está claro, sempre dissemos isso. Não trabalhamos com tais partidos de extrema direita e de extrema esquerda".

Na sede oriental do BSW, isso não caiu bem. Mesmo com as pesquisas, estava claro que o BSW poderia ser necessário para formar o governo.

Kretschmer concorda com negociações extensas para a Saxônia

Foi exatamente o que aconteceu na Saxônia. O resultado da eleição estadual dá à CDU a oportunidade para um governo estável, diz Kretschmer. "Eu agradeço por isso". Não será fácil e não acontecerá rapidamente. "Trata-se de discutir calmamente e responsavelmente quais são os assuntos necessários agora".

"Se houver alguma colaboração, isso não significa desistir das próprias posições. Seria uma parceria de responsabilidade", diz Kretschmer. "Clara-se os pontos que se considera certo e pode-se concordar, e mantém-se nas outras questões onde se discorda".

O SPD inicialmente hesitou. O presidente estadual Henning Homann disse que vê uma possível coalizão envolvendo o BSW "extremamente ceticamente". O curso do BSW é incerto, e há grandes lacunas em seu programa eleitoral. No entanto, o SPD está pronto para assumir a responsabilidade e também está pronto para conversas.

O cientista político de Leipzig, Hendrik Täger, prevê uma parceria difícil entre a CDU, o BSW e o SPD. "Formar uma coalizão tão heterogênea e o dia a dia do governo em uma aliança como essa seria um grande desafio para todos os envolvidos". Ele atribui ao BSW um papel-chave no governo nos próximos cinco anos, chamando a aliança de "um pequeno partido com uma repentina significância estadual".

