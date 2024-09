- A Edeka retirou o seu lanche de alface do mercado devido a uma certa situação.

Bolinhos de Snack Edeka Data Amendoim Cacau com embalagem de 145g da SDA GmbH estão sendo retirados do mercado devido à possibilidade de presença de objetos metálicos estranhos. Os produtos afetados têm uma data de validade mínima de 01.03.2025, como informado em Hattingen. É possível que alguns produtos contenham contaminações metálicas.

Pessoas que adquiriram produtos com essa data de validade específica são aconselhadas a não consumi-los. Em vez disso, eles podem devolvê-los. A empresa deixou claro que os consumidores podem devolver o produto, mesmo sem recibo, e receberão o reembolso do preço de compra no ponto de venda.

O produto retirado do mercado estava predominantemente disponível em toda a Alemanha nas lojas Edeka e Mercado. A SDA GmbH e os varejistas envolvidos agiram rapidamente, já tendo removido os produtos afetados das prateleiras, como informado.

Clientes que compraram a versão do Mercado dos Bolinhos de Snack Edeka com a data de validade especificada também devem estar cientes da retirada. Eles devem seguir o mesmo processo de devolução para evitar o consumo e receber o reembolso.

