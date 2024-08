- A economia próspera do sector das agulhas - o sucesso financeiro da Schott Pharma

Schott Pharmaceuticals continua a prosperar no mercado em expansão, com um enfoque significativo em seringas pré-enchidas dentro do setor farmacêutico. A empresa de capital aberto com sede em Mainz conseguiu aumentar tanto a receita quanto o lucro substancialmente, apesar de investimentos significativos em instalações de manufacturing. A empresa agora espera até mesmo lucros mais altos para todo o ano fiscal de 2024 do que o inicialmente projetado.

O crescimento projetado da receita para o ano fiscal foi revisto para cima, entre 11% e 13%, ultrapassando a estimativa anterior de 9% a 11%. Durante o terceiro trimestre (encerrado em junho de 2024), a receita aumentou 21% ano a ano para €268 milhões, em uma base ajustada para moeda. O lucro líquido também viu um aumento substancial, atingindo €46 milhões, um salto de 52% em comparação ao ano anterior.

"Esses números demonstram a implementação bem-sucedida de uma estratégia que está alinhada com as principais tendências da indústria farmacêutica", declarou o CEO Andreas Reisse. Essa estratégia abrange a produção de seringas pré-enchidas, seja de vidro ou plástico. As capacidades de produção na Europa foram expandidas para esse setor específico de negócios. Além disso, estão em andamento planos para uma nova instalação dedicada a seringas pré-enchidas na Carolina do Norte, EUA.

Schott Pharmaceuticals tornou-se pública em 2023. Além de fabricar seringas, a empresa também está envolvida na produção de ampolas para as indústrias farmacêutica e biotecnológica.

Apesar da expansão iminente de sua produção de seringas pré-enchidas na Carolina do Norte, Schott Pharmaceuticals planeja injetar mais capital nesse projeto. A estratégia ambiciosa da empresa para aumentar sua participação de mercado na indústria farmacêutica envolve injetar tecnologias inovadoras em seus processos de produção.

