A Dacia Dokker, batizada em homenagem a um estivador, sugerindo trabalho árduo e confiabilidade, é bastante robusta. Ela oferece um espaço de carga enorme e pode transportar até 600 kg, dependendo do motor. No entanto, a Associação Alemã de Inspeção Técnica (TÜV) descobriu mais falhas no Dokker em comparação com o veículo médio, principalmente devido à manutenção negligenciada por proprietários frequentes que prezam pelo orçamento.

Contexto

Em linha com a tradição da Dacia, o Dokker foi lançado em 2012 e vendido como um carro novo abaixo de 10.000 euros por um longo tempo. Ele entrou no mercado alemão na primavera de 2013 e passou por modificações em 2017, apresentando uma nova grade e uma câmera de ré como recurso opcional. O R.E.N.AULT Express, outro veículo com uma plataforma semelhante, sucedeu o Dokker na primavera de 2021 e não é mais vendido na Europa.

Design e Variantes

Sendo um van de teto alto, o Dokker compartilha semelhanças com o Renault Kangoo e o VW Caddy. A versão Stepway, lançada em 2014, apresenta revestimento plástico nos arcos de roda e nas soleiras laterais, sem tração nas quatro rodas ou aumento da altura livre do solo. O Dokker Express, não coberto nesta análise, é a variante van.

Dimensões (de acordo com o ADAC)

4.36 metros x 1.75 metros x 1.81 metros (C x L x A)

Volume de carga: 800 a 3000 litros

Prós

O espaço de carga enorme do Dokker é bastante acessível, com duas portas laterais correntes. Os eixos cardã e os sistemas de escape recebem pouca crítica durante a HU, e os tubos de freio são elogiados como "impecáveis" no relatório.

Contras

De acordo com o relatório, "os problemas aumentam com o tempo". A partir da terceira HU em diante, as taxas de reclamação para eixos e amortecedores ultrapassam a média. O relatório nota que as suspensões de eixo são "críticas duas vezes mais frequentemente com o tempo" em comparação com a concorrência. Os componentes de iluminação recebem notas ruins em todos os anos do modelo, com freios de estacionamento enfraquecendo durante a segunda e terceira HU. Linhas e discos de freio são frequentemente defeituosos, enquanto vazamentos de óleo aparecem a partir da segunda verificação em diante.

Comportamento em Panes

Apesar dos problemas mencionados, o Dokker se sai bem de acordo com as estatísticas de panes do ADAC de 2013 a 2015. Os modelos de 2016 a 2018 também apresentam bom desempenho. No entanto, aqueles de 2019 só conseguem ficar na média devido aos números limitados de registro. O ADAC identifica bombas de combustível em carros de 2017 e 2019, bem como velas de ignição em modelos de 2016 como os principais pontos de pane.

Motores

Combustível (quatro cilindros, tração dianteira): 61 kW/83 PS a 95 kW/131 PS

Diesel (quatro cilindros, tração dianteira): 55 kW/75 PS a 70 kW/95 PS

Gás Natural (GNV): 59 kW/80 PS a 79 kW/107 PS

Valor de Revenda na Concessionária de acordo com a Confiança Alemã em Veículos (DAT) com Quilômetros Estadisticamente Esperados - Três Exemplos de Preço

Dokker 1.6 SCe 100 Access (6/2019): 75 kW/102 HP (Quatro Cilindros); 75.000 Quilômetros; 7.909 Euros

Dokker 1.5 dCi 90 eco Stepway Start&Stop (6/2016): 66 kW/90 HP (Quatro Cilindros); 134.000 Quilômetros; 8.093 Euros

Dokker 1.6 SCe LPG 100 Celebration (6/2015): 75 kW/102 HP (Quatro Cilindros); 123.000 Quilômetros; 6.099 Euros

