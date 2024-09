- A divindade restaurada retoma as instalações do castelo de Schwerin

Após meses de meticulosa restauração, a estátua de bronze de São Miguel Arcanjo, com cerca de 900 quilos, está prestes a regressar ao seu lugar no cimo da Torre de Schwerin. A estátua será reposta na quarta-feira com a ajuda de uma grua substancial.

Durante os últimos seis meses, esta figura de bronze fundida em 1857 foi submetida a uma restauração detalhada numa oficina de metais em Berlim. As camadas iniciais de ouro e tinta foram removidas à mão e quaisquer danos foram reparados. Em seguida, a estátua foi revestida com uma camada de ouro em duas camadas durante aproximadamente 480 horas de trabalho intensivo. O "São Miguel Arcanjo, defeating the dragon" - como se lê no título oficial da figura - não era restaurado há 30 anos.

De acordo com a Direção de Construção e Propriedade do Estado de Schwerin, a torre majestosa e o cimo dourado também foram adornados com andaimes para obras de renovação. O Conjunto Residencial de Schwerin, a que o castelo pertence, foi classificado como Património Mundial da UNESCO desde meados de julho.

