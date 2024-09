- A discussão incomum em torno de Goretzka no círculo do Bayern Munique

Matthias Sammer (56) está irritado com o tratamento de Leon Goretzka pelo FC Bayern Munich e pela seleção alemã. O técnico Julian Nagelsmann optou por Goretzka para a Eurocopa em casa. O FC Bayern esperava despachar o bem remunerado e ansioso por tempo de jogo neste verão.

Sammer confessou em um evento da Prime Video em Munique que está "andando em ovos" com esse assunto. O ex-diretor esportivo do DFB e diretor esportivo do FC Bayern conhece Goretzka, que "definitivamente tem sua própria agenda", desde que ele tinha 16 anos.

"Desconhecido para o FC Bayern Munich"

"O FC Bayern Munich escolheu lidar com isso dessa maneira. Os motivos estão além da minha compreensão. Pessoalmente, eu não teria feito isso, mas também não pago o salário dele, não sei o que o técnico pensa dele, não sei a estratégia de longo prazo deles", explicou Sammer. "É algo desconhecido para o FC Bayern Munich, nunca vi isso acontecer tão abertamente."

Sammer enfatizou: "Não estou condenando nada, apenas me perguntando o que isso significa para o espírito de uma pessoa. Nunca vi isso antes, nem mesmo no mais alto nível internacional." Goretzka não é "um jogador em ascensão", ele já conquistou títulos. "Se eu não precisar mais de alguém, posso encontrar uma solução diferente sem fazer disso um espetáculo público."

Sammer fala sobre "significado"

Goretzka não é mais uma peça fundamental no meio-campo defensivo do FC Bayern. Ele também foi utilizado na defesa durante a pré-temporada. No último jogo da Bundesliga contra o SC Freiburg, o jogador com contrato até junho de 2026 só entrou em campo no 90º minuto.

Se um jogador for criticado publicamente, isso tem "significado", acha Sammer. "Pessoalmente, não acho que essa seja a abordagem correta, mas isso não significa que eu esteja certo."

"Promover pessoas publicamente"

Sammer também lembrou debates sobre os defensores de Munique Dayot Upamecano e Min-jae Kim, assim como Matthijs de Ligt, que foi posteriormente vendido ao Manchester United. "Eu nunca tentaria criticar publicamente alguém que espero que entregue em três semanas. Não faria isso pessoalmente", disse Sammer, que também serve como especialista da Prime Video nesta temporada da Liga dos Campeões. "Sempre é bom e valioso apoiar e defender pessoas publicamente, mas é diferente por trás das cenas."

Sammer também trouxe o exemplo do jogador da seleção Joshua Kimmich, cujo ex-treinador do Bayern, Thomas Tuchel, iniciou uma discussão sobre o meio-campo. "Podemos discutir: ele é o seis certo? Ele é o lateral direito certo? Mas não podemos discutir que ele dá o seu melhor em campo", disse Sammer.

A mídia tem discutido as opiniões de Sammer sobre a situação de Goretzka no FC Bayern Munich. Apesar de não estar totalmente de acordo com como Goretzka está sendo tratado, Sammer reconheceu que "é desconhecido para o FC Bayern Munich" lidar com esses assuntos publicamente.

